Türk futbolunun yeni nesil yıldızları, Avrupa sahnelerinde parlamaya devam ediyor. Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız ve Arda Güler, yalnızca yetenekleriyle değil, gösterdikleri olağanüstü performanslarla da Türkiye'nin gurur kaynağı haline geldiler.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin futbolda parlayan yıldızları geçtiğimiz yaz dünyanın gündemine oturdu. Genç futbolcularımız gösterdikleri olağanüstü başarılarla Türkiye’nin gururu haline geldiler. Milli Takım’da sergiledikleri performanslarla dikkatleri üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız ve Arda Güler gibi genç sporcularımız, dünya sahnesinde Türkiye’yi hakkıyla temsil etmeyi sürdürüyor.

FERDİ KADIOĞLU BRİGHTON'DA İLK GOLÜNÜ ATTI

İngiltere Lig Kupası'nda Brighton forması giyen Ferdi Kadıoğlu, Wolverhampton karşısında attığı golle İngiliz futbolunda sahne aldı. 82. dakikada oyuna giren Ferdi, yalnızca üç dakika sonra takımını 3-1 öne geçiren golü kaydederek taraftarların sevgisini kazandı. Brighton’ın rahat bir galibiyet almasına büyük katkı sağlayan genç yıldız, İngiltere'deki kariyerine hızlı ve etkili bir başlangıç yaptı.

KENAN YILDIZ JUVENTUS’TA TARİH YAZDI

Juventus’un genç yeteneği Kenan Yıldız, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven karşısında attığı golle İtalyan futbol tarihine adını yazdırdı. 19 yaşındaki Kenan, Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç oyuncusu rekorunu kırarak Alessandro Del Piero'nun 29 yıllık rekorunu alt etti. İtalya basını tarafından 'Fenomen' ilan edilen Kenan, Juventus taraftarlarının gönlünde taht kurdu.

ARDA GÜLER REAL MADRİD’İ KURTARDI

Real Madrid'in genç yeteneği Arda Güler, Santiago Bernabeu'da Stuttgart’a karşı oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında 75. dakikada oyuna girdi ve takımına büyük bir ivme kazandırdı. Arda’nın oyuna girmesinin ardından Real Madrid, Rüdiger ve Endrick'in golleriyle galip geldi. Bu maç, Arda'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk tecrübesiydi ve genç oyuncu verdiği etkili paslarla Ancelotti'nin güvenini bir kez daha kazandı.

“TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ TEMSİL EDİYORLAR”

Konu ile ilgili Herkes Duysun’a değerlendirmelerde bulunan futbol yorumcusu Osman Kayacı, Türk futbolcuların dünya sahnesinde gösterdikleri olağanüstü performanslarla Türkiye’nin göğsünü kabarttıklarını ifade ederek, "Yıllardır Avrupa’da Türk futbolcuların başarısını bekliyorduk ve artık bu başarılar gerçek oluyor. Ferdi, Kenan ve Arda, Türkiye'nin geleceğini temsil ediyor. Bir Türk vatandaşı olarak onların başarılarıyla gurur duyuyorum. Allah yollarını açık etsin, ülkemize daha nice başarılar getirsinler. Genç futbolcularımızın yanı sıra futbol takımlarımızın da Avrupa ve dünyada başarılarını görmek istiyoruz. Son yıllarda futbol alanında kendimizi gerçekten çok geliştirdik ancak yeterli değil. Çok daha fazla çalışıp dünyaya futbol ve futbolcu ihraç eden başlıca ülkeler arasına katılmalıyız." şeklinde konuştu.