Muğla Büyükşehir Belediyesi özellikleri ile Türkiye’de ilk olacak “Gocamandan Toruna Muğla Yemekleri” kitabının tanıtımını yapacak. Kitap, Muğla’nın tüm köyleri tek tek ziyaret edilerek toplanan Muğla’ya özgü tatlar ve her sayfada yer alan barkodla videolu tariflerin yer aldığı önemli bir eser olarak vatandaşlara sunulacak.MUĞLA (İGFA) - Çalışmalarına 2009 yılında başlanan, Muğla’nın 13 ilçesinde köy köy dolaşılarak tarifleri toplanan, Muğla’ya özgü 446 yemek tarifinin bulunduğu kitap Türkçe ve İngilizce olarak hazırlandı.

Her bir yemek tarifi videosuna sayfadaki barkodla ulaşılabilme özelliği ile Türkiye’de ilk olan akıllı kitap "Gocamandan Toruna Muğla Yemekleri"nin tanıtımı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün katılımı ile Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde yapılacak.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ortaca Meslek Yüksek Okulu Öğretim Elemanı Dr. Selma Atabey tarafından hazırlanan Gocamandan Toruna Muğla Yemekleri kitabı bir sonraki kuşakların yöresel tatları hatırlaması, yemeklerin tüm özellikleri geleceğe taşınması, unutulanların geri kazandırılması için yerinde araştırılarak hazırlandı. 2009 yılında Muğla’nın 13 ilçesindeki köyler tek tek dolaşılarak başlanan çalışma ile 446 yemek tarifi 60 yaş üstü yöre halkıyla görüşüldü ve tarifler ilk ağızdan alındı.

Kitabı hazırlayan Dr. Selma Atabey, Muğla'nın coğrafi şartları, göçleri, tarihi ile oldukça zengin bir mutfak kültürüne sahip olduğunu belirterek, "Günümüz şartlarında birçok yemek, ot, geleneksel ürün, şehirleşme, teknoloji, gıda sektöründeki gelişmeler ve daha birçok benzer sebeple daha az yapılır hale geldi. Bu zenginliklerimizin bir sonraki kuşakta birçoğunun unutulacağı kaygısıyla Muğla yöresel yemekleri çalışmalarını başlatırken çeşitli bilimsel çalışmalar ve Bilimsel Araştırma Projeleri yapıldı. Yöresel ürünlerin ve yemeklerin geleceğe taşınması, unutulanların geri kazandırılması amacıyla, bu değerlere kaynağından ulaşılması planlandı ve Muğla’nın 13 ilçesinde köy köy dolaşıldı. Tarifleri 60 yaş üzeri vatandaşlarımızla görüşerek aldık. Tariflerin toplanma süreci 2009’da başladı ve 2020 yılına kadar devam ettirilip üçyüz tarifin üzerinde yiyecek ve içeceğe ulaşıldı. Halen görüşmeler devam ediyor" dedi.