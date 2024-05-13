Tırlara gizledikleri uyuşturucuları Türkiye’ye sokmak üzereyken Edirne polisinin şok operasyonları ile gözaltına alınan 2 sürücü tutuklandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile Kapıkule ve Hamzabeyli Gümrük Müdürlükleri ekipleri, uluslararası uyuşturucu madde ticaretini engellemeye yönelik koordineli çalışmalar çerçevesinde iki farklı operasyon düzenledi. Operasyonlarda Kapıkule ve Hamzabeyli Gümrük Kapılarından ülkeye giriş yapmak isteyen iki tır durdurularak, araçlarda arama yapıldı. Yapılan aramalarda K.M.Y. isimli şahıs 828 gram skunk uyuşturucu maddesi ile H.E. isimli şahıs ise 1 kilo 400 gram kokain ile yakalandı. Uluslararası uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınan 2 sürücü, işlemleri akabinde adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.