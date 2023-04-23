CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin Haller Gençlik Merkezi'nde düzenlediği "Bir Kahve Molası" etkinliğinde gençlerle buluştu.

Gençlerin büyük ilgi göstererek hınca hınç doldurduğu salonda coşkulu ve eğlenceli anlar yaşandı. Etkinliğe Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP İl Başkanı Recep Taşel ve İlçe Başkanları, CHP Eskişehir Milletvekili Adayları Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, İbrahim Arslan, Abdülkadir Adar, İpek Çelik ve Aysu Bahar Gürlek katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını Başkan Büyükerşen yaptı. Büyükerşen’in gerek salona gelişi gerekse konuşması sırasında alkış tufanı koptu. Büyükerşen konuşmasında, “Hayatımın en güzel zamanlarını sizlerin arasında geçirdim. Sizden çok etkilendim ve sizlerle aynı düşünceleri paylaşıyorum. Siz şu kuşak bu kuşak diyorlar sizler benim nazarımda hep A sınıfısınız. Memleketin halini biliyorsunuz, ülkenin ne hale getirildiğini çok iyi biliyorsunuz. Belki kafanızda hep sorulara cevap arıyorsunuz. Cumhuriyetin 100. yılında sanayisinden tarıma bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti olarak yarattığımız eserler ve varlıklar bugün bakıldığında yoklar. Limanlar, fabrikalar, topraklar satıldı. Tarım çöktü ve bugün hem karnımızı doyurmak, hatta hayvanların yemini bile yurt dışından alır duruma gelindi. Üniversiteler ve eğitimin durumu ortada. Cumhuriyetin 100. yılına boynu bükük ve umutsuz giriliyor. Gençlik kan kaybediyor ve yurt dışına gidiyor. Bütün ümitsizlikleri bertaraf etmek gerekiyor. Önümüzde çok güzel bir şans var. 14 Mayıs’ta sandığa gideceksiniz. Sandığa gitmek aslında bir anlamda muhasebe yapmaktır. Cumhurbaşkanı adayımız tarafsız, adaletli, dürüst insan Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, güzel bir yola çıktı ve güzel bir sonuçla 13. Cumhurbaşkanımız olacaktır.” ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de konuşmasında Büyükerşen ve Eskişehir’den övgüyle bahsetti. Özel, “Eskişehir’de olmaktan dolayı çok mutluyum. Buraya gelmeden önce depremzedelerle görüştük. Eskişehir’de evimizde gibi hissediyoruz diyorlar. Bunun en önemli sebebi Anadolu Üniversitesi ve onun Rektörü Yılmaz Hoca’nın vizyonudur. Onun bu gelecek öngörüsü diğer rektörlerde olsaydı bugün çok başka olurdu. Odunpazarı ve Tepebaşı’nda da birbirinden çalışkan başkanlar var. Türkiye’nin dört bir yanını geziyoruz. Türkiye’yi nasıl yöneteceksiniz diyenlere, Eskişehir’de Büyükşehir Belediyesini, Odunpazarı’nı, Tepebaşı’nı nasıl yönetiyorsak öyle yöneteceğiz. Ankara, İstanbul’u, Mersin’i, Antalya’yı nasıl yönetiyorsak öyle yöneteceğiz.” diye konuştu.

Özel ayrıca Millet İttifakı olarak iktidara geldikleri takdirde TOKİ'ye "Cumhuriyet yurtları" yaptıracaklarını söyledi. Özel ayrıca siyaseti gençleştirerek kadınlara ve gençlere pozitif ayrımcılıklar tanıyacaklarını belirtti.

Etkinlik soru-cevap bölümünün ardından çektirilen fotoğraf ile tamamlandı.