Balıkesir’in Edremit ilçesinde “Türkmenlerin Sesi” fotoğraf sergisinde sanatseverler buluştu.

Mehmet Alan Mahalle Muhtarı Nergis Aldemir ve fotoğraf koçu ve köşe yazarı Haşmet Demirbil’in öncülüğünde açılan sergide 110 fotoğraf sanatseverlerle buluşturuldu. Güre Mahallesi’nde Anka Sanat Atölyesi’nde Edremit Belediye Başkanı Hasan Hasan Aslan’ın, sanatseverin katılımıyla açılış kurdelesini kestiği sergiye, tezhip ve minyatür sanatçısı Prof. Olcay Kıncay, Sarıkız efsanesini anlatan 6 adet tablo ile destek verdi. Açılışta Balıkesir Kent Konseyi, Avusturalyalı fotoğraf sanatçısı Dr. İsmail Şeker, duayen sanatçı İbrahim Zaman, fotoğraf sanatçısı Firdevs Sayılan, BASAF üyeleri, Almanya’da Türk Dostluk Elçisi Ersin Bilge, Atatürk Düşünce Derneği Edremit Şube yöneticileri, Edremit Liseliler Derneği yönetimi, Havran Kültür-Turizm Derneği, Güre Turizm Derneği, Kazdağları Alan Klavuzları dernek üyeleri, Havran CHP yönetimi, Edremit Ticaret Odası, Yatsıçalı Türkmenleri, Yazar Emine Pişiren de hazır bulunarak destek oldu.