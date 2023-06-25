TÜRKONFED’in, AB’nin kalbi Brüksel’de gerçekleştirdiği temaslar tamamlandı.ANKARA (İGFA) - Türkiye’nin gönüllülük esasıyla bir araya gelmiş en büyük bağımsız iş dünyası örgütü Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu, Brüksel’de temaslarda bulundu.

AB Komisyonu, Avrupa Dış Eylemler Dairesi, Avrupa Parlamentosu, Türkiye Cumhuriyeti resmi temsilcileri, TÜRKONFED’in üye olduğu Avrupa KOBİ Birliği (SMEunited) veTÜRKONFED’in Belçikalı muadili UNIZO ile görüşen heyet, aynı zamanda Belçika’nın sürdürülebilir ekonomi, bilişim ve mühendislik odaklı girişimcilik ekosistemlerine de çalışma ziyareti düzenledi.

TÜRKONFED Heyeti’nin yoğun Brüksel temaslarında Türkiye-AB ilişkilerinde entegrasyon süreci, bu çerçevede Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, enerji işbirliği, AB fonları, yeşil vedijital dönüşüm, vize ile sığınmacı sorunu ile toplumsal cinsiyet eşitliği önceliklerinin yanı sıra girişimcilik ve KOBİ politikaları da çok boyutlu olarak ele alındı.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez’in başkanlığındaki heyette Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Emine Perviz Erdem, Reyhan Aktar, Ali Eroğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Onur Ünlü ve TÜRKONFED International Başkanı Burak Pehlivan, TÜRKONFED Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Arda Batu, Genel Sekreter Yardımcısı Betül Çelikkaleli, AB ve SMEunited Temsilcisi Zeynep Sanıgök yer aldı.

AB nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Belçika nezdinde Türkiye Büyükelçisi Bekir Uysal ve NATO nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Gümrükçü ile bir araya gelen TÜRKONFED heyeti, Türkiye’nin ikili ilişkiler, Avrupa Birliği entegrasyon öncelikleri ile NATO ve yeniden şekillenen güvenlik mimarisi hakkında kapsamlı istişareler gerçekleştirerek fikir alışverişinde bulundu.

“AB-TÜRKİYE ORTAK KOBİ MEKANİZMASI OLUŞTURULABİLİR”

Avrupa KOBİ Birliği (SMEunited) üyesi olarak tüm Avrupa KOBİ’leriyle birlikte ‘Yeşil Mutabakat’ ve ilgili politikaları yakından takip ettiklerini ifade eden TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, ortak fırsat ve sorunlar üzerine somut çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sönmez, “AB KOBİ’leri ile Türk KOBİ’lerinin iklim krizine dair öncelikleri ve zorlukları kesişiyor. Yeşil finansmana erişimden yeşil dönüşümü destekleyici eko-inovasyon kapasitesi oluşturmaya; KOBİ’lerin desteklenmesi, bilgilendirilmesi ve iklim alanındaki yeni yasal mevzuatlara uyumun getireceği ek idari yükün hafifletilmesi gibi konular öne çıkıyor. Sorunlarımızı birlikte çözmemize destek sağlayacak AB-Türkiye ortak KOBİ mekanizma ve platformları oluşturulabilir. KOBİ’lerin yeşil dönüşüm sorununun bütüncül olarak ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. TÜRKONFED veAvrupa KOBİ Birliği bu yönde katkı sağlamaya hazır” diye konuştu.