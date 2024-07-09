Türkiye'nin kendi mühendisleri tarafından üretilen Türksat 6A, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden 2 saat 10 dakikalık kısa bir gecikme sonrasında başarılı bir şekilde fırlatıldı. Uydu, planlanan 10 ila 15 gün içinde asıl yörüngesine oturacak ve 42 derece doğu boylamındaki hizmet noktasına yerleştirilecek. Uydu, başarılı fırlatmanın ardından yaklaşık bir ay sürecek olan testlerden geçerek Türksat tarafından aktif hale getirilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Ve uydumuzdan ilk sinyali, planlanan şekilde 67. dakikada başarıyla aldık. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. Uydudan ilk sinyalin alınmasıyla, fırlatma ve uydunun roketten ayrılma sürecinin başarıyla tamamlandığı kesinleşmiş oldu.