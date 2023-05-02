Keşan Türkü Dostları Derneği’nin Türk Halk Müziği Konseri gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Selim Sesler Konferans ve Tiyatro Salonu’nda gerçekleşen konsere CHP Edirne 3. sıra milletvekili adayı Ufuk Kanışkan ile türkü severler katıldı.

Türkü Dostları Koro Şef Soner Velioğlu nezaretinde, konserin 1.bölümünde 13 ve 2. bölümünde olmak üzere 24 türkü seslendirildi.

Koronun dışında, Erkan Yanık, Hakkıcan Karakaş, Suzin Adalı, Derya İnce Özhan, İlkin Özhan, Meril Çakıcı Baltacı, Ceren Yılmaz Çayır, Mehmet Bayram, Fatma Altın Alabak, Korkut Çoban ve Tuncay Özgücü de solo türküler ile konsere renk kattı.

Yaklaşık 1.5 saat süren konser izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Keşan Türkü Dostları Derneği Başkanı Soner Velioğlu, konser nedeniyle salon tahsisi yapan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’na ve konsere katılan tüm türkü severler ile CHP Edirne 3.sıra milletvekili adayı Ufuk Kanışkan’a teşekkür etti.