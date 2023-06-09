Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Halk Müziği İcra Heyeti ve Halk Oyunları Bölümü muhteşem bir konser verdi. “Türkü Türkü Türkiye’m” konserinde icra heyetine yeni katılan sesler ilk kez sahneye çıkmanın heyecanını yaşarken, müzikseverler türkü dolu bir gece yaşadı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı “Türkü Türkü Türkiye’m Yeni Sesler” konseri ile türkü dolu bir geceye daha imza attı. Türkiye’nin her yöresinden her bölgesinden türkülerin seslendirildiği gecede icra heyetine yeni katılan sesler de sahneye çıktı.

Türküler Halaylara Karıştı

Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen konserde Şef Yiğit Aktı yönetiminde sahneye çıkan icra heyeti solo ve koro şakılar seslendirdi. İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Halk Oyunları Bölümü de oyunlarıyla konsere renk kattı. Halk oyunları ekibi hareketli türkülerde sahne önünde konseri izlemeye gelen vatandaşlarla halay çekti. Konsere katılan müzikseverler türkü dolu bir gece yaşadı.