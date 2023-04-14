Havaların ısınması, ramazan ayı faaliyetleri, seçim dönemi ve turistik şehirlerde başlayan etkinlikler kapsamında Trakya Bölgesindeki şehirlerimize, özellikle Edirne’ye günübirlik ve konaklamalı turlar daha sık gelmeye başladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Trakya Bölge Başkanı Egemen Aydın, 'Kültür Turları' açısından en yoğun dönemin başladığını belirterek, "Gerek bölgeden diğer bölgelere meslektaşlarımızın yapmış olduğu turlar, gerekse Türkiye’nin her yerinden bölgemize gelen turlara baktığımızda ciddi bir yoğunluk olmaya başladığını belirterek, "Şu an için daha fazla yakın bölgelerden gelen turlar mevcut. Havaların ısınması, Ramazan ayı inanç turları kapsamındaki turlar ve diğer etkinlikler için gelecek turlar mevcut. Baktığımızda yakın bir tarihte seçimler de var. Seçimlerden dolayı Belediyelerin vatandaşlara genellikle ücretsiz olarak sunmuş oldukları turlar var. Bunları şehirlerimizde sık olarak görmeye başladık" dedi.

"1618 SAYILI YASA BAĞLAYICIDIR"

Turların yasal mevzuatları hakkında da açıklamalarda bulunan Aydın; “Yapılan turların hepsi paket tur kapsamına giriyor. Paket turları yapmak için de TÜRSAB tarafından yetkilendirilen Seyahat Acentesi olmanız veya bu hizmeti bir Seyahat Acentesinden almanız gerekiyor. Zaman zaman Belediyelerin yapmış oldukları organizasyonlarda ne yazık ki bazı yetkisiz araçları şehirlerimizde görebiliyoruz. Araçların sadece D2 veya B2 yol belgesine sahip olmaları veya Belediyelere, STK’lara bağlı resmi araç plakalarına sahip olmaları tur yapabilecekleri anlamına gelmiyor. 1618 Sayılı yasada kapsam bellidir. Seyahat organizasyonlarını seyahat acenteleri yapar. Özellikle Belediye, Muhtarlıklar, Siyasi Partiler ve diğer özel kuruluşlar bir yere tur yapmak istiyorsa muhakkak bir seyahat acentesine başvurmak durumundadır. Bu doğrultuda da gerekli bilgilendirmeleri bölgemizdeki tüm Belediye Başkanlıkları, STK’lar ve diğer ilgili kurumlara gönderdik” diye konuştu.

“SAHA DENETİMLERİMİZ YOĞUN BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR.”

TÜRSAB Trakya Bölge Başkanı Egemen Aydın, kaçak turların haksız rekabete de sebep olduğunu belirterek, “Bu programlar muhakkak ki haksız rekabete sebep oluyor. Yetkisiz kişilerce yapılan organizasyonlar hem kayıt dışı ekonomi oluşmasına hem de haksız rekabet oluşturuyor. Her seyahat acentesi kuruluşunda ciddi bir yatırım yapıyor. Her yıl vergisini, stopajını, üye aidatını yatırıp aynı zamanda istihdam sağladığı personelinin maaşını ve SGK’sını ödüyor. Baktığınız zaman çok ciddi bir ödeme yükleri mevcut. Kendi aralarında rekabet eden meslektaşlarımız bir de kaçak turlarla rekabet etmek durumunda kalıyor. Bu sebeple kimse kusura bakmasın biz buna izin vermeyeceğiz" dedi.

Yoğun turist çeken bölgelerde denetimleri daha da sıklaştırarak kaçak faaliyeti bitirmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarından kimsenin şüphesi olmamasını isteyen Aydın, seyahat acenteliğinden ekmek yiyen, hayatını bu sektörden kazanan meslektaşların hakkının yenilmesine asla müsaade etmeyeceklerini söyledi.