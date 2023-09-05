Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Dr. Selman Nas beraberindeki TUSAŞ Yetkilileri ile Erciyes Üniversitesi’ni (ERÜ) ziyaret ettiler.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Dr. Selman Nas, beraberindeki TUSAŞ Yetkilileri ile birlikte ilk olarak Erciyes Teknopark’ ta akademisyenler ile düzenlenen toplantıya katıldılar.

Düzenlenen toplantıya; TUSAŞ Genel Müdür Dr.Yardımcısı Selman Nas’ın yanı sıra ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nafiz Kahraman, Araştırma Dekanı Prof. Dr. Gökmen Zararsız, TUSAŞ Üniversite İşbirlikleri Müdürü Süleyman Demir, Haberleşme Uyduları Program Müdürü Muhammed Mustafa Zor, Yazılım Mühendislik Müdürü Akın Yılmaz, Uydu Yer Sistemleri Müdürü Ergün Topaloğlu, Erciyes Teknopark Genel Müdürü Serhat Dalkılıç ile akademisyenler katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Erciyes Teknopark Genel Müdürü Serhat Dalkılıç, Teknopark’ta yürütülen araştırma faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Dalkılıç’ın ardından TUSAŞ Üniversite İş Birlikleri Müdürü Süleyman Demir de akademik AR-GE programları hakkında bilgiler vererek, Sanayi odaklı lisans bitirme projeleri programı konusunda sunum gerçekleştirdi.

Toplantının ardından Müdür Yardımcısı Dr. Selman Nas, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu ve beraberindeki heyet Erciyes Teknopark’ta faaliyet gösteren TUSAŞ’ın çalışma ofisi ile Bataryasan firmasını ziyaret ederek, yetkililerden bilgiler aldı.

Genel Müdür Yardımcısı Nas ve beraberindekiler ERÜ’de ikinci ziyaretini ise ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun’a gerçekleştirdiler.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Prof. Dr. Altun ve Genel Müdür Yardımcısı Dr. Nas, devam eden iş birlikleri hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Ziyaretin sonunda ise Rektör Prof. Dr. Altun tarafından Genel Müdür Yardımcısı Dr. Nas’a ziyaret anısına hediye takdiminde bulunuldu.

Ziyaretin ardından Rektör Prof. Dr. Altun, Genel Müdür Yardımcısı Dr. Nas ve beraberindekiler ERÜ Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nde yer alan Vecihi Hürkuş Hangarı ile Bilimsel Araştırmalar ve Uygulamalar Binası ve AR-GE Park TUSAŞ Laboratuvarı’nı ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında merkez müdürlerinden bilgi aldılar.