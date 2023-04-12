Herkes Duysun TV'de Dr. Feza Şen'in moderatörlüğünde gerçekleşen "Sağlığın Sesi" adlı programının konuğu olan Tüm Sağlıkta Çalışanlar Derneği (TÜSÇAD) Başkanı Metin Altundal dernek çalışmalarından sağlıkta yaşanan sorunlara kadar bir çok konuda önemli açıklamada bulundu.Merve ÖZDEMİR ÇEVİK - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Türkiye’nin yeni medyası sloganıyla yola çıkan herkesduysun.com bünyesindeki Herkes Duysun TV, canlı yayın programlarıyla gündemi belirlemeye devam ediyor.

Dr. Feza Şen'in moderatörlüğünde gerçekleşen "Sağlığın Sesi" programının konuğu Tüm Sağlıkta Çalışanlar Derneği (TÜSÇAD) Başkanı Metin Altundal oldu.

"BİZLER SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SOSYAL TARAFIYIZ"

Dernek çalışmalarından sağlıkta yaşanan sorunlara kadar bir çok konuda önemli konuların konuşulduğu programda TÜSÇAD Başkanı Altundal, sağlık çalışanlarının sosyal tarafı olduklarının çizdi.

2019 yılının Kasım ayında Bursa Sağlık Çalışanları Derneği'ni kapatarak tüm illerde kendi yapılarında derneklerin kurulabilmesi ve şubeliklerin verilebilmesi adına Tüm Sağlıkta Çalışanlar Derneği'ni kurduklarını ifade eden Başkan Altundal, "Bizim derneğimiz sağlık kuruluşunda çalışan temizlik personelinden yukarıdaki idarecimize kadar doktorundan hemşiresine kadar herkesi kucaklayan ve tek çatı altında toplamayı amaçlayan bir yapı.Biz bu kurumlarda siyasetin olmasını istemiyoruz. Ötekileştirmenin de yapılmasını istemediğimiz için ilk kurulduğumuz günden beri bunlara çok özen göstermekteyiz" dedi.

"NERESİNDEN TUTARSANIZ SAĞLIKTA BİR SIKINTI VAR..."

Sağlık çalışanlarının yaşadıkları sorunlarının da konuşulduğu programda Başkan Altundal, şu görüşlere yer verdi:

"Sağlığın neresinden tutarsanız bir sıkıntı var. Yakın zamanda bütün dünyanın muzdarip olduğu Türkiye'nin de ciddi manada etkilendiği pandemi süreci geçirdik ve burada sağlık çalışanlarının ne kadar önemli ve kıymetli iş yaptığını hep birlikte gördük. Bizim mücadelemiz takdire şayandır. Bunu bazı kesimler bizileri alkışlayarak bize destek verdiler bazı kesimler de döverek destek verdiler. Ama biz hiçbir zaman görevimizi bırakmadık. Çünkü o dönemde o görev bize düşmüştü ve bizim en iyi şekilde halkımızın sağlığını ve canını korumak görevimiz vardı".

https://youtu.be/TjIOHVOgomI