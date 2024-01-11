Yalova Belediye Başkanı ve AK Parti adayı Mustafa Tutuk, belediye kazandırılacak stok yapılarla kentsel dönüşümü hızlandıracaklarını belirterek, “Şehrimizin kazanacağı, vatandaşımızın kazanacağı, depremde yıkılmayacak bir Yalova yapacağız” dedi.

Tutuk, Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kentteki bir otelde gazetecilerle bir araya geldi. Tutuk’a AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü, belediye başkan yardımcıları da eşlik etti. Programın başlangıcında sunum yapan Tutuk, “Göreve geldiğimiz bin 126 kişiye borç, 81 icra dosyası vardı. Bugün itibariyle icra dosyamız yok. Hep soruyorlar belediyenin o kadar borcu var mı diye. Arkadaşlar belediyenin borcu yok, kamu borçları hariç” diye konuştu. Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm için ocak ayında hafriyatların başlayacağını dile getiren Tutuk, 850 milyon liralık ana ishale hattı projesinin yüzde 70’inin de tamamladığını söyledi.

Stok konutla kentsel dönüşüm hızlanacak

Yalova’da birinci önceliğinin kentsel dönüşüm olduğunu anlatan Tutuk, ada ve parsel bazlı kentsel dönüşüm çalışmalarının yapıldığını söyledi. En az maliyetle vatandaşların kentsel dönüşümden yararlanmasını sağlamak istediklerini anlatan Tutuk, şöyle konuştu:

“Bazı adalarda belki vatandaşın cebinden para çıkmadan kentsel dönüşümü yapmaya çalışacağız. Bazılarında bir miktar ödemek zorunda kalabilirler, bölgesel, lokal olarak. Bir şehirde kentsel dönüşümün en hızlı şekilde gitmesi için gerekli olan stok konuttur. Eğer belediyemizin elinde 300-400 daire olursa ve kentsel dönüşüme giren apartmanlar kiralık daire aramasalar mesela, çünkü en önemli kriterlerden bir tanesi biz nerede oturacağız. Bunları hızlandırmak adına belediyeye 300-400 belki de 500 daire kazandıracağız. Minimum 300. Kentsel dönüşümü yapıyorsak gerekirse takasa gireceğiz. Bu da çok güzel bir uygulama olacak. Lüks, güzel, depreme dayanıklı, 2024 yılı yapımı binalardan dairelerden diyecek ki istersen sen eski daireni ver sana buradan yeni daire verilim veyahut kentsel dönüşüm olana kadar gel bizim dairelerimizde otur diyeceğiz. Elbette ki bunu bakanlığımız, hükümetimizin desteğiyle yapacağız. Elbette bunu AK Parti, Cumhur İttifakı belediyesi yapacak.”

Vatandaşların can ve mal güvenliğine önem verdiklerini dile getiren Tutuk, “Biz kendi bildiğimiz yoldan taviz vermeyeceğiz. Şehrimizin kazanacağı, vatandaşımızın kazanacağı, depremde yıkılmayacak bir Yalova yapacağız” ifadesini kullandı.

“Ben hayal satmayacağım”

Tutuk, yaptıklarının yapacaklarının teminatı olduğunu belirterek, “Biz eğlence adası yapacağız desek inanır mısınız? Helikopter ambulans alacağın desem inanır mısınız? Ata Kule yapalım mı? Yapamayız arkadaşlar. Ben hayal satmayacağım. Benim yaptığım projelere diyecekler ki Mustafa başkan eksiği görmüş, adasını paftasını, yerini işaretleyeceğiz, görselini göstereceğiz. Bizim Yalova’mızın buna ihtiyacı var diyeceğiz. O ihtiyacı oraya koyacağız. Halkımız bize güveniyor, bizim ne yapmak istediğimizi biliyor. Biz şehre hizmet etmeye çalışıyoruz, çalışacağız, hayal satmayacağız. İnsanları kandırmayacağız, duygularıyla oynamayacağız. Yapamayacağımız bir şeyi de yapacağız demeyeceğiz. Ben sıra dışı siyasetçiyim ama çok şükür Sayın Cumhurbaşkanımız devam et dediğine göre, dünya lideri, ülkemizin cumhurbaşkanı, 20 yıldır ülkemizi yöneten bir lider herhalde bunu doğru yorumlamıştır diye düşünüyorum. Biz gönül belediyeciliğini de hizmet belediyeciliğini de yapacağız, inşa ve ihya belediyeciliğini de yapacağız. Hiçbir şeyden de geri kalmayacağız” ifadesini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü ise vatandaş ve teşkilatın Tutuk’tan memnun olduğu söyledi.