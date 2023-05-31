Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Türkiye’deki bin 391 belediyeyi ulusal ve uluslararası alanda temsil eden Türkiye Belediyeler Birliği’nde (TBB), encümen üyesi olarak seçildi.

Tutuk, TBB mayıs ayı olağan meclis toplantısına katıldı. Tutuk, yeni dönem başkanlık, başkanlık divanı ve encümen üyeliği için oy kullandı. 2022 yılı faaliyet raporlarının ve gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda daha sonra encümen üyelerinin seçimi yapıldı. Başkan Tutuk, seçimler sonucu encümen üyesi oldu. Tutuk, TBB’nin yürütme kurulunda yerini aldı.

Katılımcılara teşekkür eden Tutuk, “Ankara’da gerçekleştirdiğimiz TBB Meclis Toplantısı’nda encümen üyesi olarak şahsımı seçen kıymetli belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak seçilen Balıkesir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’ı da ayrıca tebrik ediyorum. Birlik, beraberlik ve uyum içerisinde belediyeciliğin ve yerel hizmetlerin geliştirilmesi için çalışma yürüteceğiz” dedi.