Florya'da bir alışveriş merkezinde Avrupa'da 200 şubesi bulunan Hollandalı bir şirket tarafından, 6 yıl önce açıldığında 1,5 lira olan VIP tuvaletin yeni ücreti 25 lira oldu.

Florya'da bir alışveriş merkezinde müşterilerine VİP hizmet veren tuvalet, Avrupa'da 200 şubesi bulunan Hollandalı bir şirket tarafından 2015 yılında açıldı. Türkiye'de tek şubesi bulunan ve lüks hizmet konseptiyle işletilen tuvaletin kadın kısmında özel makyaj aynası ve kadınlara özel ürünlerin satıldığı bir nokta da bulunuyor. İlk açıldığında 1.5 lira ücret belirlenen VİP tuvaletin yeni ücreti ise 25 liraya yükseldi.

Bebeklere özel dizayn edilen bölümün kullanım ücreti ise 50 lira olurken, alışveriş merkezinin çalışanları aylık 400 lira abonelik ücreti vererek VİP tuvaleti kullanabiliyor.

"BÖYLE BİR HİZMETİN BEDELİ OLUYOR"

"Evdekinden daha temiz tuvalet" diyerek yola çıktıklarını vurgulayan İşletmeci Sacettin Gür, "Burayı sadece bir tuvalet olarak düşünmeyin. Temizlik ve hijyen isteyen müşteriler bizi tercih ediyor. Bizim güzel yüzümüz için bazı insanlar devamlı geliyor, bu atmosfer ve ambiyansı sürdürebilmek için çok uğraşıyoruz. İşimizi doğru yapıyoruz, bu bakımdan mutluyuz. Bu sektörde hizmet vermeye devam edeceğiz. Özellikle temiz ve hijyenik tuvalet isteyen müşteriler bizi tercih ediyorlar.