İstanbul Fatih'te, öldüğü sanılan Halit Bayşu'nun cenaze namazı sırasında tabutundan gelen sesler, herkesi dehşete düşürdü. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Bayşu'nun nabzının attığını tespit etti. Ancak hastaneye kaldırılan Bayşu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenazesi, inceleme için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ailesi ve yakınları, Bayşu'nun cenazesinin bulunduğu Adli Tıp Kurumu önüne toplandı.

Halit Bayşu'nun yeğeni Osman Bayşu, yaşananları şöyle anlattı: "Bir insanın ölmüş sayılıp mezara konması gerçekten korkunç. Burada ölmeyen bir insan gömülüyor. Şu an konuşamıyorum, çünkü söylenecek bir şey kalmadı. Fişini çekip morga kaldırıyorlar, ardından camiye götürüp yıkayıp kefen giydiriyorlar. Tabuttan ses gelince çocukları ve gelini tabuta sarılıyor, panik içinde kaçışıyorlar ve amcamızın ölmediği anlaşılıyor. Ölmemiş, öldü diye fişini çekmişler. Yolda ölen biri için bile ambulans çağırılıyor; en azından bekleniyor. Ama amcam 3 saat morgda, -40 derecede bekliyor."