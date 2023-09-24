Bursa'nın İnegöl ilçesinde 16 yaşındaki genç kız tuz ruhu içerek intihara kalkıştı.

Edinilen bilgiye göre, Esentepe Mahallesinde ikamet eden 16 yaşındaki T.B.,psikolojik sorunları nedeniyle intihar etmeye karar verdi. Evde lavabonun altında bulunan tuzruhunu içen genç kız bir süre rahatsızlandı. Durumu fark eden ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülen genç kız burada tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşan genç kız ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi

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