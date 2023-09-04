Tuzla Belediyesi Spor Akademisi 3 yaş üstü çocukların 13 Branşta 15 Spor tesisinde ücretsiz olarak katılım sağlayacağı festival düzenledi. Katılımın yoğun olduğu festivalde çocuklar arkadaşları ile doyasıya eğlendi.

Tuzla Belediyesi Spor Akademisi toplamda 13 branşta 15 spor tesisinde ücretsiz olarak 3 yaş üstündeki spor severlere hizmet vermeye devam ediyor. Çocukların gelişimini ve yeteneklerini sergilemek için ise de bir Spor Festivali düzenlendi. Gerçekleştirilen festivale ise yoğun ilgi gösteren çocuklar burada çeşitli aktiviteler yapma imkanı buldu. Yılda toplamda etkinliklere 15 bin kişinin katılım sağlaması bekleniyor.

Spor Festivalinde Yapılan Oyun Grupları ise “Şişme Oyun Grupları, Voleybol Alanı. Minyatür Kale Alanı, Ayak Tenisi Alanı, Okçuluk alanı, Kick Boks Alanı, Taekwondo Alanı, Jimnastik Alanı, Survıvor Alanı” şeklindeydi. Bunlarla da kalmayarak Spor Festivalinde Yapılan gösterilerde “Zumba, Karizma Show, Basketbol Gösterisi, Karizma Show Futbol Freestayle Gösterisi, Karizma Show Demir Adam Gösterisi, Taekwondo Gösterisi” olarak yer aldı.

Spor Festivalinde çok eğlendiğini söyleyen Berk Korkmaz, ”Burada futbol oynadık ileride hedef tahtaları vardı ok attık. Çok güzel bir etkinlik olmuş. Bence böyle etkinlikler olmalı” dedi.