Tuzla Belediyesi, 200 engelli vatandaşa akülü araç sağladığı proje çerçevesinde 19 yaşındaki Semanur Güler’e de akülü araç hediye etti.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katılımıyla Tuzla Belediyesi bünyesinde bulunan Gönül Elleri Çarşısı’nda akülü araç dağıtım töreni düzenlenmişti. Proje çerçevesinde İstanbul’un farklı ilçelerinden 200 engelli vatandaşa araç teslimleri yapılmaya devam ediyor. Tuzla’da 6 aylıkken soğuk havale geçirip rahatsızlanan ve yıllardır kullandığı tekerlekli sandalyeden kurtulup rahat hareket etmesini sağlayacak akülü bir araç isteyen 19 yaşındaki Semanur Güler de aracına kavuştu. Evlerinin önünde komşularıyla akülü aracını bekleyen Semanur, belediye ekiplerinin getirdiği aracına alkışlar eşliğinde bindi.

“İlk parka gideceğim, orada bir yokuş var, onu çıkacağım”

Çok mutlu olduğunu söyleyen Semanur Güler, “Çok mutluyum, başkanımıza çok teşekkür ediyorum. En büyük hayalim uzak yollara gitmekti, gerçek oldu. Akülü arabamla yavaş yavaş engelleri aşacağız. İlk parka gideceğim, orada bir yokuş var, onu çıkacağım. Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Beni bu araçtan kurtardınız; indiğim araç akülü değildi ama bu bindiğim artık akülü. Şu an içimde kelebekler uçuşuyor” şeklinde konuştu.

“Semanur, ‘Akülü arabam gelince her yere gideceğim’ diyordu”

2 çocuk annesi 48 yaşındaki Hatice Güler ise, kızının 7 aylıkken doğduğunu ve doğduktan 6 ay sona soğuk havale geçirerek rahatsızlandığını kaydetti. Anne Güler, “Zor tarafları tabii ki var ama severek yapınca Allah kolaylığını veriyor. Allah emeği geçen herkesten razı olsun. Semanur, ‘Akülü arabam gelince her yere gideceğim’ diyordu. ‘Yollara çıkıp, bayırları geçeceğim. Parkta bir tane bayır yol var, oraya kendim çıkacağım’ diye hayaller kuruyordu. Ben de kaza geçirmiştim, o yüzden arabayı sürmekte zorluk çekiyordum. Bu araba aslında bana da kolaylık sağlayacak” dedi.