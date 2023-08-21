İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tuzla’da ikisi tır biri binek araca operasyon düzenlendi. Operasyonda 447 kilo 510 gram sıvı metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyonda, biri yabancı uyruklu olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı.

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği açıklamada bulundu

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimiz, 20.08.2023 tarihinde Tuzla İlçesi’nde biri binek araç, ikisi ise tır olmak üzere toplam 3 araca yönelik operasyon düzenlemiştir.

Yapılan operasyon sonucunda 20 Adet bidon içinde toplam ağırlığı 447 kilo 510 gram sıvı metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Operasyonda biri yabancı uyruklu olmak üzere 5 kişi gözaltına alınmış olup olayla ilgili adli süreç başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.