2023-2024 sezonundan Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Ligi’nde Bilecik’i temsil edecek olan Bilecik Belediyesi Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı’nda sezon öncesi hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

TVF Kadınlar 2. Ligi 10. Grupta yer alan Bilecik Belediyesi Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı’nda sezon öncesi hazırlıklar Atatürk Spor Salonu’ndan tüm hızıyla devam ediyor. 10’uncu grupta yer alan Bilecik Belediyesi Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı’nın gruptaki rakipleri Tepebaşı Gençlik ve Spor, Bozüyük Belediye Eğitim Spor, Düzce Voleybol, Karabük Gençlik Spor, Sakarya Voleybol ve Zonguldak DSİ oldu. 22 Ekim 2023 Pazar günü oynanacak maçlarla başlayacak sezon öncesi hazırlıkları hem hızıyla devam eden Bilecik Belediyesi Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı’nın son antrenmanını Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ziyaret etti. Kulüp Başkanı Ahmet Korkmaz’dan takım hakkında bilgi alan Subaşı, "Enerjimiz yüksek, inancımız tam. Önümüzdeki sezon TVF 2. Lig’de şehrimizi temsil edecek Bilecik Belediyesi Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımımızın antrenmanını ziyaret ettim. Avrupa Şampiyonu Kadın Milli Takımımızın estirdiği rüzgar gibi bu sene biz de şampiyonluk için elimizden geleni yapacağız" dedi.