Türkiye’nin dijital içerik platformu TV+, dünyanın en keyifli liglerini ve hız kesmeyen Formula 1 heyecanını yeni sezonda da ekranlara getirmeye devam ediyor. Eylül ayı boyunca LALIGA ve Serie A’nın nefes kesen en keyifli mücadelelerinin yanı sıra Formula 1’in Singapur pistindeki adrenalin dolu yarışı da TV+ farkıyla izleyiciyle buluşuyor.

Türkiye’nin dijital içerik platformu TV+, sporseverlere unutulmaz bir Eylül ayı yaşatmaya hazırlanıyor. Dünyanın en çok izlenen futbol liglerinden LALIGA ve Seria A, S Sport ile TV+ ekranlarında devam ederken, adrenalin dolu yarışlarıyla Formula 1 de yine S Sport ve TV+ farkıyla izleyicisiyle buluşuyor. Sezona iddialı giren Inter ve Milan 3’te 3’lük serisini devam ettirmeye çalışırken, Juventus, Lazio ve son şampiyon Napoli gibi devler de zirve yarışını en önde tamamlayabilmek için sahaya çıkıyor.

LALIGA’da ise geride kalan 4 maçını da kazanan ve yıldız isimleriyle fark oluşturan Real Madrid, ligde lider durumda. Avrupa’nın en büyüğü Real Madrid, geçen sezon yarıştan erken kopmasının intikamını alacak gibi gözüküyor. Sezona sürpriz bir giriş yapan Girona’nın yanı sıra Barcelona, Atletico Madrid ve Atletic Bilbao gibi tarihleri başarılarla dolu kulüplerin nefes kesen karşılaşmaları, Eylül ayında da TV+ ekranlarında futbolseverler ile buluşuyor.

LALIGA’da devlerin mücadelesinde heyecan dorukta

LALIGA’da bu ay oynanacak karşılaşmaların yanı sıra, Madrid derbisi heyecanı zirveye çıkaracak. Bu sene tek hedefi şampiyonluk olan ve çok iddialı bir kadro kuran Real Madrid, kusursuz başladığı sezonda hız kesmeden yoluna devam etmek isterken, Simeone’nin öğrencileri ise yeni başarılara kavuşmak için yepyeni kadrosuyla fark oluşturmaya çalışıyor. Atletico Madrid-Real Madrid arasında oynanacak karşılaşma, 24 Eylül Pazar günü saat 22.00’de TV+’ta.

Serie A’da Milano derbisi zamanı

Serie A’da da heyecan hiç azalmıyor. Bu sezon şampiyonluğun en önemli iki adayı konumundaki Inter ve Milan, 16 Eylül Cumartesi günü saat 19:00’da kozlarını paylaşıyor. Bu nefes kesen mücadele de TV+ ekranlarında yayınlanacak.

Formula 1’de yarışçılar Singapur’da piste çıkıyor

Formula 1’in en keyifli pistlerinden biri olan Singapur’da yarış zamanı yaklaşıyor. Max Verstappen, bu sezon sergilediği sıra dışı performansını bu hafta da devam ettirmek isterken, diğer tüm pilotlar Hollandalıyı geride bırakarak podyumun zirvesinde yer almak için piste çıkıyor. Bu nefes kesen mücadele, 17 Eylül Pazar günü saat 15:00’te S Sport ve TV+ farkıyla Formula 1 severler ile buluşacak.

TV+ canlı yayınları

16 Eylül Cumartesi

16.00 Juventus - Lazio (S Sport 2)

17.15 Valencia - Atletico Madrid (S Sport)

19.00 Inter - Milan (S Sport 2)

19.30 Celta Vigo - Mallorca (S Sport)

21.45 Genoa - Napoli (S Sport 2)

22.00 Barcelona - Real Betis (S Sport)

17 Eylül Pazar

15.00 Formula 1 Singapur GP (S Sport 2)

15.00 Getafe - Osasuna (S Sport)

17.15 Villarreal - Almeria (S Sport)

19.00 Fiorentina - Atalanta (S Sport 2)

19.30 Sevilla - Las Palmas (S Sport)

21.45 Roma - Empoli (S Sport 2)

22.00 Real Madrid - Real Sociedad (S Sport)

24 Eylül Pazar

08.00 Formula 1 Japonya GP (S Sport 2)

22.00 Atletico Madrid - Real Madrid (S Sport)