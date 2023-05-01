Türkiye Yardım Sevenler Derneği (TYSD) İzmir Şubesi Başkanı Vicdan Tevhide Erkuloğlu, 6-7 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenleyecekleri kermes e etkinliğine herkesi tüm gönüllüleri davet etti.İZMİR (İGFA) - TYSD İzmir Şubesi, 6-7 Mayıs 2023 tarihinde kermes düzenleyeceğini duyurdu.

İzmir Urla Coffee MADRİD'de saat 11.00 ile 20.00 saatleri arasındaki etkinliğe herkesi davet eden Şube Başkanı Vicdan Tevhide Erkuloğlu, bünyelerindeki huzurevinin 100 yaşlı kapasiteli ve 36 çalışanlı bir vakıf işletmesi olduğunun altını çizerken, Dr. Kemal Tarım Dinlenme Evi Vakfı için yapılacka bağışların kendileri için de çok önemli olduğunu belirterek, "Yapacağınız her alışveriş ve her bağış derneğimizin ve huzurevinin daha iyi hizmet vermesi için kullanılacaktır. Bundan emin olabilirsiniz" diye konuştu.