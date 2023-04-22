Türkiye Yardım Sevenler Derneği (TYSD) Mudanya Şubesi, paylaşma ayı olan Ramazan’da da bağışçıların ayni ve nakdi destekleri ile ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürmeyi sürdürdü.BURSA (İGFA) - Afet bölgesinden Bursa'nın Mudanya ilçesine gelen ve üniversiteye hazırlanan öğrencilere tabletler hediye eden Nuray Uzer başkanlığındaki TYSD Mudanya Şubesi yönetimi, aldıkları bayramlık elbiselerle de çifte bayram yaşattıklarını söyledi.

Atatürk Eğitim Bursu’ndan faydalanan öğrencilere bayram harçlıkları ulaştırdıklarını kaydeden Başkan Uzer, deprem bölgesi Kahramanmaraş ile Elbistan şubelerine gönderdikleri nakdi bağışlarla da Mudanyalı gönüllüler adına bayramlıklar hediye etmelerini sağladıklarını belirtti.

Başkan Uzer, her zaman olduğu gibi depremin olduğu günden bugüne kadar destek olan üyelerine, bağışçılara ve her daim kendilerine önderlik eden Genel Merkez’e şükranlarını iletti.