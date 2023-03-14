

İnegölspor’umuzun U10 ekibi ile velileri kulüp tesislerimizi ziyaret ettiler.



Ekibimizin antrenmanını ziyaret eden minik oyuncularımız ve velileri Teknik Direktörümüz Bahaddin Güneş, takım kaptanlarımız Bahadır Taşdelen ile Yılmaz Özeren’e çiçek ve tatlı takdim ettiler.

A takım oyuncularımızla hatıra fotoğrafı çekilen minik sporcularımız daha sonra yönetim kurulumuzu toplantı salonda ziyaret ettiler.

Ziyaretin ardından minik sporcularımıza yönetim kurulumuz tarafından kitap hediye edildi.



Ziyaretlerle ilgili açıklama yapan Teknik Direktörümüz Bahaddin Güneş, ziyaretleri için minik sporcularımıza ve velilerine teşekkür ederek, “Geleceğimiz olan gençlerimizin ziyaretleri bizi ziyadesiyle memnun etti. Minik sporcularımıza ve çok değerli velilerine teşekkür ediyorum.”dedi.



Kulüp Başkanımız Kani Ademoğlu ise “Öncelikle tesislerimizi ziyaret eden geleceğimiz olan U10 ekibimizin sporcularına ve velilerine çok teşekkür ediyorum. U10 ekibimiz geçtiğimiz ay Antalya’da düzenlenen turnuvada ilimizi ve ilçemizi başarılı bir şekilde temsil ederek final oynama başarısı göstermişlerdi. Elde ettikleri başarılar için geleceğimiz olan sporcularımıza, onları yetiştiren çok değerli anne ve babalarına ve Gençlik Gelişim Program Sorumlumuz Özgür Şahin ile altyapı hocalarımıza çok teşekkür ederim. İnşallah bu evlatlarımız ilerleyen yıllarda hem kulübümüze hem de Türk futboluna uzun yıllar hizmet ederler.”ifadelerini kullandı.