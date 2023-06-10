Bilecik’in ev sahipliğinde başlayan U15 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakalarında 2 gün geride kaldı.

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) binasında geçtiğimiz gün yapılan kur’a çekimi sonrası A ve B grubunda 3’er takımın yer alacağı şampiyona, İstasyon Sentetik Saha’sında geçtiğimiz gün başlarken, ilk 2 günde takımlar hünerlerini sergiledi. İlk günkü müsabakada A grubunda Kocaeli temsilcisi Hisareynspor ile Kütahya Temsilcisi TKİ Tavşanlı Linyitspor karşı karşıya geldi. Müsabakayı 2-1 kazanan Hisareynspor 3 puanı hanesine yazdırdı. B grubunda ise Eskişehir temsilcisi Odunpazarıspor ile Kocaeli temsilcisi Hacı Hazır Şafakspor karşı karışıya gelirken, müsabakayı Odunpazarıspor maçı 2-1 kazandı. İkinci günde ise; b grubunda Hazır Şafakspor ile İstanbul temsilcisi Bakırköy 1903 Spor karşı karşıya geldi. Hazır Şafakspor maçı 2-0 kazandı. A grubunda ise Küçükçekmece Demirspor ile TKİ Tavşanlı Linyitspor karşı karşıya geldi. Maçı Küçükçekmece Demirspor 3-0 kazandı. Turnuvada bugün oynanacak maçlarla a ve b grubunun liderleri yarın şampiyonluk maçına çıkacak.

Müsabakaları Bilecik ASFK Başkanı Nusret Tosun, Kocaeli ASKF Başkanı Murat Aydın ve çok sayıda sporsever izledi.