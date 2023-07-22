TEXAS GRUBU KONGRE İÇİN BASTIRIYOR.. HENÜZ YETERLİ İMZA TOPLANAMADI.. TEXAS GRUBU KONGRE İÇİN BASTIRIYOR.. HENÜZ YETERLİ İMZA TOPLANAMADI..

Sırbistan ve Macaristan’ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, yarı finalde Hırvatistan’ı 3-1 yenerek finale yükseldi.

17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Sırbistan ve Macaristan’ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda yarı final müsabakasında Hırvatistan’ı 3-1 yenerek finale yükseldi.

Milliler, Sırbistan’ın Vrnjacka Banja şehrinde oynanacak final müsabakasında yarın saat 19.00’da Yunanistan-İtalya karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak.