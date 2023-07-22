Sırbistan ve Macaristan’ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, yarı finalde Hırvatistan’ı 3-1 yenerek finale yükseldi.

17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Sırbistan ve Macaristan’ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda yarı final müsabakasında Hırvatistan’ı 3-1 yenerek finale yükseldi.

Milliler, Sırbistan’ın Vrnjacka Banja şehrinde oynanacak final müsabakasında yarın saat 19.00’da Yunanistan-İtalya karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak.