U-17 Türkiye Şampiyonası ikinci kademe müsabakaların Bilecik etabının şampiyonu Bursa Yeni Karamanspor oldu.

U-17 Türkiye Şampiyonası ikinci kademe müsabakalarına Bilecik ev sahipliği yaparken, a ve b grubunda toplamda 6 takım kıyasıya yarıştı. A grubunda Bursa Altınsaban Spor, Bolu İl Özel İdare Köroğluspor, Yalova Akköy Spor yer aldı. B grubunda ise; Eskişehir Odunpazarıspor, Kütahya Aragonit Büyük Saka Spor, Bursa Yeni Karaman Spor yer aldı. A grubunun lideri Bursa Altınsaban Spor ile b grubun lideri Bursa Yeni Karaman Spor şampiyonluk maçında karşı karşıya geldi. Bilecik İstasyon Sentetik Saha’sında oynana 2 Bursa takımın arasında oynanan şampiyonluk maçının normal süresi 1-1’lik skorla sonuçlandı. Penaltı atışları sonrası Bursa Yeni Karaman Spor rakibini 8-1 yenerek şampiyon oldu.

Maçı ASKF Başkanı Nusret Tosun, Futbol İl Temsilcisi Engin Toku, BAL Denetçisi İsmail Özdil, ASKF yönetici Mehmet Bozbay ve sporseverler izledi.