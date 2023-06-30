İspanya’nın Santiago de Compostela kentinde düzenlenen U20 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda U20 Kadın Milli Güreş Takımı, üçüncü oldu.

U20 Avrupa Güreş Şampiyonası’nı 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalyayla tamamlayan milliler,

126 puan toplayarak üçüncü oldu. Takım halinde 190 puan toplayan Ukrayna Avrupa şampiyonu olurken, ikinci sırada yer alan Macaristan 128 puan elde etti. Milli takım ise 126 puanla takım halinde üçüncü sırada yer aldı.

Milli takımda 55 kilogramda Tuba Demir altın, 50 kilogramda Zerda Demir gümüş, 57 kilogramda Şevval Çayır, 59 kilogramda Sevim Akbaş ve 62 kilogramda Selvi İlyasoğlu bronz madalya kazandı.