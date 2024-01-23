20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, 2024 CEV U20 Avrupa Şampiyonası 1. Raunt Elemesi ilk maçında Romanya’yı 3-0 mağlup etti.

Türkiye’nin ev sahipliğinde Ankara’da düzenlenen 2024 CEV U20 Avrupa Şampiyonası 1. Raunt Elemesi’ne milliler, galibiyetle başladı. Organizasyonda A Grubu’nda yer alan Ay-yıldızlılar, ilk maçında Romanya’yı 25-19, 25-11, 25-16’lık setlerle 3-0 mağlup etti. U20 Kadın Voleybol Milli Takımı, gruptaki ikinci maçında 25 Ocak Perşembe günü saat 16.00’da Kosova ile karşılaşacak.

B Grubu’nda oynanan mücadelede ise Sırbistan, Yunanistan’ı 3-0 mağlup etti.

2024 CEV U20 Avrupa Şampiyonası 1. Raunt Elemesi’nde şampiyon olan ülke, Bulgaristan ve İrlanda’da düzenlenecek finallere katılma hakkı elde edecek.