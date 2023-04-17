Gölcük İşitme Engelliler Kadın ve Erkek Voleybol Takımları, 3. kez üst üste Türkiye şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attılar.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi’nin “Spor Kenti Gölcük” hedefiyle spora ve sporculara yaptığı yatırımlar yeni başarıları ilçeye taşımaya devam ediyor. Son olarak Gölcük İşitme Engelliler Kadın Ve Erkek Voleybol Takımları, 3.kez üst üste Türkiye şampiyonu oldular.

Afyonkarahisar'da düzenlenen Türkiye İşitme Engelliler Kadınlar ve Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda, Gölcük İşitme Engelliler Kadın Takımı, İstanbul Çekmeköy İşitme Engelliler Kadın Takımı'nı 3-2 yenerek Türkiye Şampiyonu oldu. Gölcük İşitme Engelliler Erkek Takımı ise Van Belediye Spor İşitme Engelliler Erkek Takımı'nı 3-0 yenerek Türkiye Şampiyonu oldu.

BİR KEZ DAHA GÖLCÜK’ÜN GURURU OLDULAR

Kazanılan şampiyonlukların tebrik eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “3 kez olduğu gibi bu yıl da Türkiye Şampiyonu olarak Gölcük'ümüzün gururu olan voleybol takımlarımızın başarılı sporcularını, teknik heyetlerini, Dernek Başkanlarımız Hasan Bat ve Hasan Aydınlı'yı ve emeği geçen herkesi can-ı gönülden tebrik ediyor, üstün başarılarının devamını diliyorum” dedi.