Diyanet-Sen, Hak-İş ve Memur-Sen üyeleri, yapılan anlaşmayla birlikte Türkiye’nin ilk ve tek çorap konsept mağazası Çorap Marketim’den %15 indirimli alışveriş yapabilecekler.

Diyanet-Sen İnegöl İlçe Temsilcisi Sedat Kaya ile Çorap Marketim firma sahibi Önder Duran tarafından imzalanan anlaşma çerçevesinde üyeler Çorap Marketim mağazasından %15 indirimli alışveriş yapabilecekler.

Diyanet-Sen’in yanı sıra Hak-iş Sendikası ile Memur-Sen üyelerinin de dahil edildiği indirim anlaşması yıl boyu sürecek.

Yapılan indirim anlaşması ile ilgili konuşan Diyanet-Sen İnegöl İlçe Temsilcisi Sedat Kaya, “İnegöl AVM’de halkımıza hizmet veren, İnegöl’ün yeni markası Çorap Marketim ile yapmış olduğumuz anlaşma çerçevesinde üyelerimizin indirimli alışveriş yapabilecek. Anlaşmamızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.” dedi.

Çorap Marketim sahibi Önder Duran ise anlaşma çerçevesinde üç sendikaya bağlı üyelerin mağazalarından yıl boyunca indirimli alışveriş yapabileceğini ifade ederek, “Türkiye’de ilk ve tek olan mağazamıza halkımızın göstermiş olduğu teveccüh nedeniyle çok teşekkür ediyoruz. Binlerce model, on binlerce çorap çeşidi ile her kesime hitap ediyoruz. Vermiş olduğumuz kaliteli hizmetten sendikalarımızın üyelerinin de faydalanması hususunda gelen talep sonrası böyle bir indirim anlaşması yaptık. Anlaşmamızın hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.