AN-12 uçağı, Himaçal Pradeş ve Keşmir'i bağlayan Rohtang Geçidi üzerinde uçarken aşırı hava koşullarına maruz kalarak düştü. Uçakta bulunan 102 kişinin akıbeti elli yıldan fazla bir süre belirsizliğini korudu. İlk ceset 2003 yılına kadar bulunamamıştı. Yıllar içinde yapılan keşif gezileri, uçağın kalıntılarını gün yüzüne çıkardı.

Thomas Cherian’ın kimliği, üniformasındaki etiket ve cebinde bulunan bir belge sayesinde tespit edilebildi. Ailesi nihayet yas tutma fırsatı buldu; küçük kardeşi, “Elli altı yılın boğuculuğu aniden buharlaşmış gibiydi” dedi. 3 Ekim’de Hindistan bayrağına sarılı tabutu cenaze töreni için ailesine teslim edildi.

Keşif sırasında bulunan diğer cesetler ise Narayan Singh, Malkan Singh ve Munşiram’a aitti. Şu ana kadar toplamda yalnızca 13 ceset çıkarıldı. Bu keşiflere yol açan operasyonda Dogra İzcileri ve Tiranga Dağ Kurtarma ekibi, zorlu arazide keşif yapmak için radar, insansız hava araçları ve uydu görüntülerinden yararlandı.