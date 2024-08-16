Huawei'nin yeni üçe katlanabilen akıllı telefon modeli, bugün yeniden görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde tamamen açık olarak görülen bu model, şimdi katlı durumda görüntülendi.

Huawei, Mate X serisiyle tanınan bir marka olup, bu sefer üçe katlanabilen bir telefon üzerinde çalışıyor. Test aşamasındaki model, geçtiğimiz hafta uçak seyahatinde Huawei CEO’su Yu Richard tarafından kullanılırken görüntülenmişti. Açıkken 5 mm kalınlığa sahip olan telefonun, kapalı durumda 15 mm kalınlığa ulaştığı belirtiliyor.

Henüz teknik özellikleri hakkında bilgi bulunmayan modelin arka tarafında dairesel bir kamera adası bulunuyor. Bu adanın üç kamerayı barındıracağı öngörülüyor. İç kısımda ise 10 inç büyüklüğünde bir ekran yer alacak. Cihazın tüm detaylarının Eylül ayında açıklanması bekleniyor.