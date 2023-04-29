Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezi’nde üretilen yerel tohumlardan elde edilen sebze fidelerin ücretsiz dağıtımları Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinden başlarken, dağıtımlara vatandaşlar büyük ilgi gösterdiler.ESKİŞEHİR (İGFA) - Tarım ve hayvancılıkta çiftçiler ile hayvan üreticilerine destek olmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, yerel tohumun yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Üretim Merkezi’nde üretilen ve Türkiye’nin çeşitli kentlerinde düzenlenen tohum takas şenliklerine gönderilen yerel tohumlar Eskişehirlilerle buluşurken, tohumlardan elde edilen fidelerin dağıtımına da başlandı.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince tohumlardan yetiştirilen pembe domates, kırmızı domates, salçalık biber, sakarı domates, tatlı kıl biber, köy biberi, dolmalık biber, kurşunlu domates, demre biber ve patlıcan fidelerinden oluşan 10 bin fide, Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde vatandaşlara dağıtıldı.

İlçe merkezlerinde yapılan ücretsiz fide dağıtımları vatandaşlardan büyük ilgi görürken, Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelerde toplam 50 bin sebze fidesi üreticilerle buluşturulacak.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri Eskişehir’in bereketli topraklarında yine on binlerce yerel ürünün yetişeceğini ve bunun çok önemli olduğunu kaydettiler. Fide dağıtımları nedeniyle vatandaşlar da Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e teşekkür ederek, “Eskisi gibi yerel tohumların fidelerinden sebzeler yetiştireceğiz. Özellikle bunun için çok mutluyuz. Başkanımız Yılmaz Büyükerşen’in tarıma, üretime ve üretene olan desteğini yakından hissediyoruz. Fidelerimizi aldık ve hemen toprakla buluşturacağız. Çok teşekkür ederiz.” dediler.

Fide dağıtımları 2 Mayıs Salı saat 11.00’de İnönü’de, 3 Mayıs Çarşamba 10.30’da Sivrihisar ve 14.00’te Günyüzü’nde, 4 Mayıs Perşembe 10.00’da Mahmudiye ve 11.00’de Çifteler’de, 6 Mayıs Cumartesi 10.30’da Alpu, 12.00’de Beylikova ve 14.00’te Mihalıççık’ta, 8 Mayıs Pazartesi 10.30’da Seyitgazi ve 12.30’da Han ilçelerinde devam edecek.