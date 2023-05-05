Ücretsiz doğal gaz tüketimine ilişkin EPDK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar ile abonelerden tahsil edilen doğal gaz faturası iptal edilerek 3 gün içinde para iadesi yapılacak.ANKARA (İGFA) - 24 Nisan ve 31 Mayıs dönemini kapsayan tarihlerde doğal gaz bedeli alınmayacak. Bununla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi daha önce yayımlanmıştı.

Ücretsiz doğal gaz kullanımının esaslarını belirleyen Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kararı da bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

TAHSİL EDİLEN FATURALAR İÇİN PARA İADESİ

Karar ile abonelerden tahsil edilen doğal gaz faturası iptal edilerek 3 gün içinde para iadesi yapılacak.

Ayrıca iade yükümlülüğü mekanik sayaç kullanan aboneler için ilk faturada mahsuplaşma, ön ödemeli sayaç kullanan aboneler için ise hesaba kredi yükleme suretiyle yerine getirilebilecek.

Öte yandan bugünkü bugünkü Resmi Gazete’de bir OHAL ilan edilen şehirlere yönelik bir başka EPDK kararı daha yayımlandı.

Buna göre, OHAL ilan edilen şehirlerde 8 Mayıs 2023 tarihinden itibaren 30 Haziran 2023 tarihine kadar, elektrik üretim tesisi bulunan üretim lisansı sahibi tüzel kişiler ile şirket merkezi bu şehirlerde bulunan üretim lisansı sahibi, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler ve OSB’lerin doğrudan veya dolayı ortağı olduğu tedarik şirketlerinin ödemekle yükümlü oldukları Avans Ödeme Bildirimlerinde yer alan bedellerin, ilgili fatura dönemine ilişkin faturalarının son ödeme tarihine kadar ertelenmesine, avans ödemelerinin ertelendiği süre boyunca piyasa işletmecisi ve piyasa katılımcısına temerrüt faizinin uygulanmamasına karar verildi.