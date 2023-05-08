Spor liseleri, MSÜ, PMYO ve BESYO okullarına yerleşmek isteyen gençlere ücretsiz özel yetenek kursu açılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz özel yetenek kursları açmaya devam ediyor. Büyükşehir, spor liseleri, MSÜ, PMYO ve BESYO yerleşmek isteyen gençlere yönelik ücretsiz özel yetenek kursları açıyor. Gençlere yönelik ücretsiz özel yetenek kursları, İzmit Atletizm Pistinde "Kondisyon ve Hazırlık Etabı" ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Vezirçiftliği Spor Salonundaki "Sınavlara Hazırlık ve Parkur Etabı" olmak üzere 2 aşamadan oluşacak. Çalışmalar alanında uzman antrenörler eşliğinde yapılacak. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü’nün ücretsiz özel yetenek kursları için başvuru yapmak isteyenler öğrenciler için başvurular internet sayfası üzerinden devam ediyor.