Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin “Bahar Dönemi Yetişkin Spor Eğitimleri” kayıtları 2-6 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 3 ayrı merkezde yapılacak olan eğitimlere kayıtlar online ve yüz yüze gerçekleştirilecek.ESKİŞEHİR (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi’nin 18 yaş ve üzeri vatandaşların spor yapabilmesi amacıyla düzenlediği bahar dönemi yetişkin spor eğitimleri için geri sayım başladı.

2-6 Mayıs tarihleri arasında online ve yüz yüze yapılacak kayıtlar sonrası Eskişehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın 3 ayrı spor merkezinde spor eğitimleri düzenlenecek. Kadın ve erkekler için ücretsiz yapılacak fitness, aerobik ve pilates eğitimleri, Büyükşehir Belediyesi’nin uzman spor antrenörleri tarafından gerçekleştirilecek.

Bahar dönemi yetişkin spor eğitimleri hakkında vatandaşlar, Gültepe Mahallesi’ndeki Büyükşehir Belediyesi Spor Merkezi’nin 0 222 502 23 91, Şirintepe Spor Merkezi’nin 0 222 335 95 07, Sütlüce Mahallesi’nde bulunan Şehit Tarkan Karaca Spor Merkezi’nin 0222 502 89 76 numaralı telefonundan yetkililere ulaşarak detaylı bilgi alabilecekler. Kayıt yaptırmak isteyenler ise merkezlere giderek kayıtlarını tamamlayabilecekler.

2 Mayıs Salı sabah 09.00’da başlayacak ve sınırlı kontenjana sahip eğitimlere online başvurular ise www.eskisehir.bel.tr/sporkayit adresinden yapılacak.