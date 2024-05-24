UEDAŞ, ’Enerjini Geleceğe Taşı’ projesiyle Ankara’da öğrencilerle bir araya geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Aklınla Verimli Yaşa çalışması ile Ankara’daki miniklerle buluşan proje ile enerji tasarrufu ve verimliliğine dikkat çekildi.

UEDAŞ’ın 2021 yılında hizmet bölgesindeki Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığı iş birliği çerçevesinde okulları gezerek VR teknolojisi destekli geliştirdiği oyunu öğrencilere sunuyor. ’Enerjini Geleceğe Taşı’ sloganıyla yola çıkan UEDAŞ, 100 yıl sonrası tasarruf yapılmış ve yapılmamış 2 farklı senaryo canlandırılarak, öğrencilere tasarruf ve verimliliğin önemini eğlenceli ve interaktif yollarla aktarıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği Genel Müdürlüğü’nün Aklınla Verimli Yaşa projesiyle Ankara’ya taşınan Enerjini Geleceğe Taşı ile 6 okulda 200’ün üzerinde öğrenciye ulaşıldı.

Projede 8-13 yaş arası çocuk ve öğrenciler için farklı eğitici mobil oyunlardan, yetişkinlere de hitap edecek sosyal medya yarışmalarına ve dijital seminerlere kadar birçok etkileşimli adım da gerçekleşiyor.