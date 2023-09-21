UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ilk maçında Beşiktaş deplasmanda Belçika ekibi Club Brugge ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada Kyriani Sabbe’nin sağ taraftan ortasında ceza içinde Hans Vanaken’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.
19. dakikada Olsen’in ara pasında ceza sahası içi solunda topla buluşan Thiago Rodrigues’in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
42. dakikada baskı sonucu kazanılan topu alan Jackson Muleka’nın ceza sahası dışı sağ tarafından uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı.
Hakemler: Aleksei Kulbakov, Dmitri Zhuk, Oleg Maslyanko
Club Brugge: Simon Mignolet, Raphael Onyedika Nwadike, Brandon Mechele, Jorne Spileers, Kyriani Sabbe, Andreas Skov Olsen, Michal Skoras, Hugo Vetlesen, Hans Vanaken, Maxim De Cuyper, Thiago Rodrigues
Yedekler: Nordin Jackers, Joel Ordonez, Denis Odoi, Dedryck Boyata, Eder Balanta, Ferran Jutlga, Casper Nielsen, Shion Homma, Victor Barbera
Teknik Direktör: Ronny Deila
Beşiktaş: Mert Günok, Valentin Rosier, Daniel Amartey, Eric Bailly, Arthur Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Demir Ege Tıknaz, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Jackson Muleka, Vincent Aboubakar
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Omar Colley, Ante Rebic, Salih Uçan, Alex Chamberlain, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Bakhtiyor Zaynutdinov, Jean Onana, Semih Kılıçsoy, Cenk Tosun
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Sarı kartlar: Brandon Mechele (Club Brugge), Daniel Amartey (Beşiktaş)