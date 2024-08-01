UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında RAMS Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı San Marino takımı La Fiorita’yı 4-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

RAMS Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş müsabakasında San Marino temsilcisi La Fiorita’yı 4-0 mağlup etti. İstanbul’da oynanan ilk maçta da rakibini 6-1 mağlup eden turuncu-lacivertliler, bu sonuçla adını bir üst tura yazdırdı.

Igor Crescentini Stadı’nda oynanan müsabakaya Çağtaş Atan’ın öğrencileri Deniz Dilmen, Duarte, Hamza Güreler, Ba, Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün, Deniz Türüç, Pelkas, Berkay Özcan, Davidson ve Piatek 11’i ile sahaya çıkarken; Volkan Babacan, Muhammed Şengezer, Lima, Serdar Gürler, Aleksic, Keny, Figueiredo ve Emre Kaplan ise yedek soyundu.

La Fiorita ise, Zavoli, Di Modugno, Santi, Mazzotti, Toccaceli, Cicarelli, Semprini, Greco, Felipe, Olcese ve Casolla 11’i ile sahaya çıktı. San Marino temsilcisinde Guddo, Vivan, Guerri, Semeraro, Mazzotti, Ramiro, Zafferani ve Portaccio maça yedek kulübesinde başladı.

RAMS Başakşehir, karşılaşmanın ilk yarısını Piatek, Ömer Ali Şahiner ve Hamza Güreler’in golleriyle 3-0 galip tamamladı. Mücadelenin ikinci yarısında Piatek’in 90+1. dakikada kendisinin 2, takımının 4. golünü kaydetmesiyle maç bu skorla sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, rakibini 4-0’lık skorla kupa dışında bırakadark adını bir üst tura yazdırdı.