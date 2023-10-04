UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan, yarın gruplarda oynanacak ikinci maçlarla yaşanacak.
Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan, yarın gruplarda oynanacak ikinci müsabakalarla devam edecek.
UEFA Avrupa Ligi gruplarında ikinci maçların (TSİ) programı şu şekilde:
Yarın
A Grubu
19:45 FK TSC Backa Topola - Olympiakos
19:45 Freiburg - West Ham United
B Grubu
19:45 Marsilya - Brighton & Hove Albion
19:45 AEK - Ajax
C Grubu
19:45 Real Betis - Sparta Prag
19:45 Aris Limassol - Rangers
D Grubu
19:45 Rakow Czestochowa - Sturm Graz
19:45 Sporting Lizbon - Atalanta
E Grubu
22:00 Liverpool - Union St. Gilloise
22:00 Toulouse - LASK Linz
F Grubu
22:00 Villarreal - Rennes
22:00 Maccabi Haifa - Panathinaikos
G Grubu
22:00 Slavia Prag - FC Sheriff
22:00 Roma - Servette
H Grubu
22:00 Molde - Bayer Leverkusen
22:00 Hacken - Karabağ