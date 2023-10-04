UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan, yarın gruplarda oynanacak ikinci maçlarla yaşanacak.

Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan, yarın gruplarda oynanacak ikinci müsabakalarla devam edecek.

UEFA Avrupa Ligi gruplarında ikinci maçların (TSİ) programı şu şekilde:

Yarın

A Grubu

19:45 FK TSC Backa Topola - Olympiakos

19:45 Freiburg - West Ham United

B Grubu

19:45 Marsilya - Brighton & Hove Albion

19:45 AEK - Ajax

C Grubu

19:45 Real Betis - Sparta Prag

19:45 Aris Limassol - Rangers

D Grubu

19:45 Rakow Czestochowa - Sturm Graz

19:45 Sporting Lizbon - Atalanta

E Grubu

22:00 Liverpool - Union St. Gilloise

22:00 Toulouse - LASK Linz

F Grubu

22:00 Villarreal - Rennes

22:00 Maccabi Haifa - Panathinaikos

G Grubu

22:00 Slavia Prag - FC Sheriff

22:00 Roma - Servette

H Grubu

22:00 Molde - Bayer Leverkusen

22:00 Hacken - Karabağ