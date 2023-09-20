UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Galatasaray, sahasında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle geçildi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada ceza sahası önünde hava topu mücadelesinde meşin yuvarlağın sahibi olan Mertens, pasını bekletmeden Icardi’ye aktardı. Icardi’nin ceza alanı içi sağ çaprazından çektiği sert şutu kaleci Grabara kornere çeldi.

16. dakikada sağ kanattan topla buluşan Ziyech’in orta alana doğru kat edip ceza yayı gerisinden yerden yaptığı vuruş kaleci Grabara’da kaldı.

24. dakikada ceza alanı dışı sağ tarafında Achouri’ye, Toreira ve Mertens’in yaptığı ikili sıkıştırmada topun sahibi Galatasaray oldu. Pozisyonun devamında Mertens’ten seken meşin yuvarlağı alan ceza alanındaki Icardi, pasını sol taraftan bindiren Kerem Aktürkoğlu’na verdi. Kerem’in sert vuruşu üst direkten oyun alanına döndü.

35. dakikada Jelert’in ceza sahası içi sağ tarafından arka direğe ortasında Lerager kafayla topu altıpas önündeki Elyounoussi’ye aktardı. Elyounoussi’nin meşin yuvarlağı göğsüyle kontrol ettikten sonra çektiği şut filelere gitti. 0-1

Hakemler: Georgi Kabakov, Martin Margaritov, Diyan Valkov

Galatasaray: Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Angelino, Kerem Demirbay, Lucas Toreira, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Mauro Icardi

Yedekler: Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Tete, Sergio Oliveira, Tanguy Ndombele, Wilfried Zaha, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Cedric Bakambu

Teknik Direktör: Okan Buruk

Kopenhag: Kamil Grabara, Elias Jelert, Kevin Diks, Denis Vavro, Birger Meling, Lukas Lerager, Rasmus Falk, Diogo Gonçalves, Mohamed Elias Achouri, Mohamed Elyounoussi, Jordan Larsson

Yedekler: Theo Sander, Andreas Dithmer, Peter Ankersen, Valdemar Lund Jensen, Christian Sorensen, Viktor Claesson, Mateo Tanlongo, William Clem, Oscar Hojlund, Roony Bardghji, Orri Steinn Oskarsson

Teknik Direktör: Jacob Neestrup

Gol: Mohamed Elyounoussi (dk. 35) (Kopenhag)

Sarı kartlar: Lukas Lerager (Kopenhag), Hakim Ziyech (Galatasaray)