UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Norveç ekibi Molde’yi 3-2 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada sağ kanattan Knudtzon’un ortasında arka direkte Haugen’in gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-2
63. dakikada sol kanattan Eirik Haugen’in pasında ceza sahasında bomboş pozisyonda Eikrem’in şutu kaleyi bulmadı.
73. dakikada sağ kanattan ceza sahasına gelen ortada arka direkte topla buluşan Haugan gelişine şutunu çekti, Boey’e çarpan top kornere çıktı.
90+3. dakikada Barış’ın kafayla indirdiği topla buluşan Icardi ceza sahasına girip kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Midtsjo’ye pasını aktardı. Bu oyuncu boş kaleye topu yolladı. 2-3
Stat: Aker
Hakemler: Anthony Taylor, Stuart Burt, Lee Betts
Molde: Karlstrom, Haugan, Bjornbak, Ellingsen, Knudtzon, Eriksen (Kaasa dk. 69), Mannsverk, Breivik, Haugen, Brynhildsen, Eikrem (Kitolano dk. 78)
Yedekler: Petersen, Hoel, Hagelskjaer, Lövik, Hestad, Grodem, Hansen, Odegard, Harun Ibrahim
Teknik Direktör: Erling Moe
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Oliveira (Kaan Ayhan dk. 70), Berkan (Midtsjo dk. 82), Yunus (Tete dk. 82), Mertens (Kerem Demirbay dk. 58), Kerem (Barış Alper Yılmaz dk. 70), Icardi
Yedekler: Günay, Dubois, Halil, Emin Bayram, Hamza Akman, Kazımcan Karataş, Bakambu
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Ellingsen (dk. 7), Haugen (dk. 56) (Molde), Oliveira (dk. 25), Icardi (dk. 29), Midtsjo (dk. 90+3) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Mannsverk, Haugan, Breivik (Molde), Angelino (Galatasaray)