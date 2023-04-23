Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ramazan Bayramı münasebetiyle 15 Temmuz Gazisi Halit Şener ile Konyalı şehitler Yaşar Nuri Küçükkara ve Hakan Balin’in ailelerini ziyaret etti.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ramazan Bayramı’nda şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

Vatan uğruna canlarını feda eden Konyalı şehitler Yaşar Nuri Küçükkara ve Hakan Balin’in aileleri ile 15 Temmuz Gazisi Halit Şener’i evlerinde ziyaret ederek bayramlaşan Başkan Altay, “Vatan, bayrak ve millet aşkı uğruna bir an bile düşünmeden canını ortaya koyarak mücadele eden şehitlerimizin ve gazilerimizin haklarını ödeyemeyiz. Onlar sayesinde millet olarak güçlü yarınlara yürüyor, mazlum coğrafyalara umut oluyoruz. Bir kez daha aziz vatanımızın bekası için canlarını feda eden tüm şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet, gazilerimize ise sağlık ve afiyet diliyorum. Allah hepsinden razı olsun” ifadelerini kullandı.