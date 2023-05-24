Kestel Belediyesi tarafından Meydan Kestel’de düzenlenen konserde sahne alan ünlü sanatçı Uğur Işılak, dinleyenleri hayran bıraktı.

Kestel Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan ‘Meydan Kestel’in ilk konuk sanatçısı Uğur Işılak, Sadullah Öztürk ve Popstar Çiğdem oldu. İlk olarak sahneye çıkan Popstar Çiğdem ve Sadullah Öztürk, seslendirdiği şarkılarla renkli dakikalara imza attılar. Ardından büyük bir coşkuyla sahneye çıkan Uğur Işılak, şarkılarıyla büyük beğeni topladı. Alanı dolduran yaklaşın 5 bin Kestelli, söylenen şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Konserin ardından Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, sanatçı Uğur Işılak’a çiçek takdim etti. Kestellileri selamlayan Başkan Tanır, Meydan Kestel’in ilk konserini tamamladıklarını ve artık bir çok etkinliğe ev sahipliği yapacağının altını çizdi.