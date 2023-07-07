Cumhurbaşkanlığı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bugün İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi programında yer alan görüşmenin saat 19.00'da İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştirileceği yer aldı.

Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili son gelişmeler ve 17 Temmuz'da sona erecek olan Tahıl Koridoru Anlaşması üzerinde durulması bekleniyor.

İkili görüşme ardından liderlerin ortak basın toplantısı düzenleyeceği kaydedildi.