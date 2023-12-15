Zakarpatya bölgesindeki Keretsky köy meclis toplantısı, dehşet verici bir olayla sarsıldı. Toplantı odasına giren ve daha sonra milletvekili olduğu belirtilen bir kişi, 3 el bombasını patlatarak korkunç bir saldırı gerçekleştirdi. Patlamalar sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken, 6'sı ağır olmak üzere toplam 26 kişi yaralandı. Ukrayna İçişleri Bakanlığı, saldırganın köy meclisi toplantısında el bombalarını patlatan bir milletvekili olduğunu açıkladı.

Zakarpatya'nın bu acı olayıyla ilgili yapılan polis açıklamasında, saldırganın Keretsky köy meclisi binasında el bombalarını patlatması üzerine polis incelemelerine devam ettiği belirtildi. Patlamaların ardından sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen saldırganın yaşamını yitirdiği vurgulandı.