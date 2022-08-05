

Ukrayna da yaşanan savaş nedeniyle ülkemize göç eden Ahıska Türkleri, Bursa'daki yurtlarda konaklıyorlar. Posoflular Derneği yönetimi, misafirleri ziyaret ederek destek verdiler.

Açıklama yapan Posoflular Derneği Başkanı Mahsuni Canbay, "Ukraynadaki savaştan dolayı ülkemiz tarafından Uludağ üniversitesinde yurtlarda misafir edilen ve bu hafta itibari ile elazig ilimize iskan için nakledilecek soydaş ve hemserilerimiz Ahıskali kardeşlerimizi İnegöl posoflular derneği yönetim kurulu olarak ziyaret edip hem göc esnasında ihtiyaçlarını karşılamak için nakdi destekte bulunduk hemde çocuklarımıza harçlık dağıttık.sorunlari ve problemlerini ak sakallılardan bizatihi bilgi aldık,devletimizin Ahıskalı ve Ahıska davasına sahip çıktığına ve her türlü imkani sağladığına şahit olmak Ahıskalı Türkler olan bizleri çok mutlu etti.Rabbim devletimize ve milletimize güç kuvvet versin inşallah.