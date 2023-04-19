Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, görüşme için Kayseri’ye gelen Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov’a sürpriz yaparak ziyaret sırasında yerli ve millî otomobil TOGG’u tahsis etti.KAYSERİ (İGFA) - Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov dün Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın daveti üzerine Türkiye’ye gelmişti.



Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov arasında olumlu ve yapıcı ortamda gerçekleşen görüşmede, küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlamak için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde oluşturulan tahıl girişimine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu, bugüne kadar 903 gemi ile 28,3 milyon ton tahılın ihtiyacı olan ülkelere emniyetle sevkini sağlayan girişiminin aksaksız ve kesintisiz devamı için atılması gereken adımlar ele alındı.

Bunların yanı sıra Kayseri’de gerçekleşen ziyarette bir sürpriz de yaşandı.

https://youtu.be/BZp3T-y_0xg

Bakan Akar, Millî Savunma Bakanlığı'na verilen “06 MSB 02” plakalı yerli ve millî otomobil TOGG’u ziyaret sırasında Kubrakov’a tahsis etti.

Görüşmenin gerçekleştiği otelin kapısında karşıladığı Bakan Kubrakov’a bu otomobile binen ilk kişi olduğunu belirterek, “Biz daha binmedik, Nasıl beğendiniz mi?” diye sordu.

Bakan Kubrakov da Bakan Akar’a teşekkür ederek TOGG'a yönelik beğenisini dile getirdi.

Otelin çevresinde bekleyen vatandaşlar da Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’a ve TOGG’a yoğun ilgi gösterdi.